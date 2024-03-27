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Скончался бывший министр нацбезопасности Азербайджана Намиг Аббасов

Общество Материалы 27 марта 2024 21:26 (UTC +04:00)
Скончался бывший министр нацбезопасности Азербайджана Намиг Аббасов

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Скончался бывший министр нацбезопасности Азербайджана, бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане (2004—2012) Намиг Аббасов, передает в среду Trend.

Отметим, что Намиг Аббасов родился 22 февраля 1940 года в Нахчыване. В 1962 году окончил факультет журналистики Азербайджанского государственного университета.

Намиг Аббасов был министром национальной безопасности Азербайджана (22 марта 1995 — 23 июля 2004). 15 января 2002 года ему было присвоено звание генерал-полковника.

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