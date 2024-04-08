Роль физиотерапии в современной медицине важна и незаменима - физиотерапевт НИИ минздрава Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Роль физиотерапии в современной медицине важна и незаменима.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила физиотерапевт НИИ медицинской реабилитации министерства здравоохранения Азербайджана Ульвия Микаилзаде.

По ее словам, физиотерапия широко применяется в современной медицине.

"Побочные эффекты многих препаратов, возникновение в ряде случаев аллергических реакций, наличие противопоказаний обуславливают необходимость широкого применения без осложнений более внешних физических факторов. Незаменимыми методами лечения являются природные факторы, в том числе лечебные минеральные воды, пелоидотерапия (грязелечение), Нафталановая нефть, соляные пещеры. Также в лечении и профилактике многих заболеваний широко используются электропроцедуры, квантовая терапия, ультразвуковое лечение, магнитотерапия", - сказала она.

У.Микаилзаде упомянула, что в физиотерапии при многих заболеваниях широко и успешно применяются как природные, так и преформированные физические факторы (аппаратная физиотерапия).

"В частности, заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, травматологических, урологических, гинекологических, кожных, педиатрических, заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Сколиоз – одна из распространенных патологий опорно-двигательного аппарата, чаще всего встречающихся у детей и подростков. На фоне дегенеративных процессов данная патология также возникает у людей пожилого возраста. Важное значение имеет ранняя диагностика и лечение сколиоза, поскольку при поздних формах хирургическое вмешательство становиться неизбежным.

Существуют разные формы сколиоза. К ним относятся конгенитальные (или врожденные), нервно-мышечные, идиопатические формы. Конгенитальная форма связана с врожденными дефектами позвоночника. Нервно-мышечная форма возникает на фоне неврологических заболеваний. Идиопатический сколиоз является самой распространенной формой деформации позвоночного столба. Заболевание может возникнуть у совершенно здорового ребёнка, без каких-либо патологических отклонений со стороны других систем и органов.

Симптомы сколиоза, в зависимости от степени развития, различаются. В это время выявляют асимметрию высоты плеч и таза, неравномерный перепад высот лопаток, асимметрию грудной клетки, появление "ямочек" на спине.

Сколиоз, выявляемый у новорожденных и до 3-х лет, является инфантильной формой, часто сопровождающейся дисплазией тазобедренного сустава.

Ювенильный идиопатический сколиоз - искривление позвоночника развивается в возрасте от трех до десяти лет. Подростковый сколиоз – это сколиоз, наблюдаемый в возрасте от 10 до 18 лет. К этой группе относится 80% детских сколиозов.

Искривления наблюдаются в разных отделах позвоночника, преимущественно в грудном и поясничном сегментах. В случае своевременного выявления деформации позвоночника и проведения соответствующих процедур можно избежать большинство осложнений. Первоначально важно провести рентгенологическое исследование и определить степень сколиоза.

К физиотерапевтическим процедурам, которые чаще всего применяются при деформациях позвоночного столба, относятся лечебная физкультура и массаж, укрепление мышц, электростимуляция, электрофорез кальция, фосфора, плавание в бассейне. Важно следить за динамикой сколиоза: такие дети должны постоянно находиться под наблюдением врача, проводить профилактические мероприятия. Также следует составить специальный рацион питания с высоким содержанием кальция, фосфора и витамина D",- отметила физиотерапевт.

Отвечая на вопрос, какие анализы следует сдать перед физиотерапией, У.Микаилзаде подчеркнула, что в зависимости от течения заболевания к числу первичных методов обследования относятся исследование крови, рентгенологическое и ультразвуковое исследование, ЭКГ.

"При исследовании побочных дефектов также считается важным проведение более обширных исследований.

При назначении физиотерапевтического лечения следует учитывать мнение других специалистов и разрабатывать для пациента индивидуальный план лечения. Также целесообразно проводить с пациентами информативные консультации и планировать физиопрофилактические мероприятия", - также отметила она.

По ее словам, Нафталановая нефть — вид нефти из месторождения вблизи города Нафталан, обладающий высоким лечебным эффектом.

"Хотя нефтепродукты с лечебным эффектом доступны в ряде стран мира, Нафталановая нефть сохраняет свое лидерство, благодаря высокому терапевтическому содержанию. Нафталанская нефть богата полициклическими нафтеновыми углеводородами. Благодаря богатому химическому составу нафталанотерапия оказывает гипосенсибилизирующее, противовоспалительное, обезболивающее действие, стимулируются обменно-трофические процессы, регулируется физиологическая регенерация тканей.

Нафталановое масло применяют как для общих ванн, так и для локального (местного) применения при аппликациях рафинированных, детарсифицированных нафтеновых углеводородов, нафтомастика (нафталановое масло, парафин, цезарин, камфора), нафталановых мазей. В основном его широко применяют при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожи, гинекологических, ЛОР-урологических заболеваниях.

При применении Нафталановой нефти в сочетании с другими физиотерапевтическими методами достигается более действенный и устойчивый терапевтический результат", - добавила она.

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