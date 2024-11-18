Cколько манат составит минимальная пенсия в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - В следующем году минимальный размер пенсии в Азербайджане составит 280 манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, вопрос об этом нашел отражение в комментарии Счетной палаты к законопроекту Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Другими словами, согласно прогнозам на 2025 год, соотношение минимального размера пенсии к минимальному размеру заработной платы (400 манатов) составит 70 процентов.

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