Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, принцесса Иордании и генеральный директор ICCROM посмотрели спектакль «Манкурт» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, находящиеся с визитом в нашей стране в рамках COP29 принцесса Иорданского Хашимитского Королевства, посол доброй воли ЮНЕСКО, президент Национального треста Петры Дана Фирас и генеральный директор ICCROM Аруна Франческа 17 ноября посмотрели в Азербайджанском государственном театре пантомимы спектакль «Манкурт».

Как сообщает Trend, постановщиком сценического произведения, подготовленного по мотивам произведения всемирно известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», является Джейхун Дадашев, художником – Санубар Самедова, музыкальным оформителем – Эльман Рафиев, режиссером по пластическому решению – народный артист Бахтияр Ханызаде. В спектакле участвует весь актерский состав театра.

Спектакль, который уже долгие годы входит в репертуар театра, в этом сезоне представлен любителям искусства в новом стиле.

Спектакль был с интересом встречен публикой.