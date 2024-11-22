Стала известна дата начала продаж билетов на автобусные рейсы в Карабах на декабрь

БАКУ /Trend/ - Билеты на декабрь на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, поступят в продажу 25 ноября в 11:00.

Об этом сообщили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Билеты на рейсы Баку-Шуша, Ахмедбейли-Шуша, Баку-Агдам и Барда-Агдам граждане могут приобрести через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Билеты на рейсы Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша, Барда-Ханкенди и Баку-Лачин можно купить онлайн через портал https://biletim.az/.

Чтобы купить билет, необходимо ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность. Билет может быть использован только гражданином, который будет идентифицирован по удостоверению личности.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 1207 рейсов, 36 208 пассажиров посетили освобожденные от оккупации территории.

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