Запущен электронный портал по утилизации транспортных средств (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Введен в эксплуатацию электронный портал по утилизации транспортных средств.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации ОАО "Темиз шехер".

"Большое количество транспортных средств, ежегодно эксплуатируемых в Азербайджане, приходит в негодность в результате износа и дорожно-транспортных происшествий. По статистическим данным, в настоящее время каждый пятый автомобиль в республике не соответствует экологическим нормам и стандартам безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечено, что с учетом этого, в соответствии с "Государственной программой по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы", разработана программа утилизации транспортных средств, а также внесены изменения и дополнения в более чем 10 законодательных актов, связанных с реализацией программы.

В соответствии со вступившими в силу с сентября этого года положениями закона Азербайджанской Республики "Об отходах", касающимися утилизации транспортных средств, за прошедший период ОАО "Темиз шехер" предприняло меры по регистрации утилизаторов в реестре.

ООО "Fors", отвечающее предусмотренным требованиям по утилизационной деятельности, зарегистрировано в реестре и начало прием транспортных средств, срок эксплуатации которых истек, а также непригодных к эксплуатации.

В целях облегчения сдачи транспортных средств на утилизацию разработан электронный портал www.nvu.gov.az.

Согласно действующим требованиям, транспортное средство должно быть снято с постоянного учета по государственной регистрации в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики "О дорожном движении". Затем транспортное средство сдается на утилизацию с внесением необходимой информации на новом портале. После сдачи транспортного средства на утилизацию выдается подтверждающий документ. На основании этого документа можно получить скидку или единовременную выплату на покупку нового автомобиля отечественного производства.

За прошедший период было утилизировано 35 транспортных средств, и лицам, подавшим заявку на единовременную выплату, были произведены выплаты в соответствии с классификацией этих транспортных средств.

Было отмечено, что передача транспортных средств на утилизацию не носит обязательного характера.

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