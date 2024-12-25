Названо число выданных ипотечных кредитов по Азербайджану

БАКУ /Trend/ - С 2006 года по линии государства 52,4 тысячам человек выданы ипотечные кредиты на сумму 3,3 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend, об этом на тренинге "Инструменты жилищного финансирования и поддержки предпринимательства" рассказал директор департамента ипотечного кредитования Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Расим Абдуллаев.

Он отметил, что объем внутрибанковских ипотечных кредитов составил 18,6 процента от общего портфеля:

"Около 12 тысяч граждан воспользовались внутрибанковскими ипотечными кредитами на сумму 1,2 миллиарда манатов. В целом объем выданных ипотечных кредитов по стране составляет 4,5 миллиарда манатов", - отметил он.

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