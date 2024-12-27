В Азербайджане увеличиваются штрафы за непредоставление информации о призывниках

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается новый штраф за непредоставление информации о призывниках.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел свое отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно изменениям, если уполномоченные органы не предоставят в установленные законом "О воинской обязанности и военной службе" сроки в соответствующий орган исполнительной власти сведения о постановке на учет или снятии с учета призывников и военнообязанных по месту жительства, установлении их инвалидности, изменении фамилии, имени, отчества, даты и места рождения в актах гражданского состояния, регистрации смерти, а также о возбуждении в их отношении уголовного дела или вступившем в силу приговоре суда, то должностные лица будут оштрафованы на сумму от 300 до 500 манатов, а юридические лица - от 900 до 1 100 манатов.

В настоящее время за данное правонарушение должностные лица штрафуются на сумму от 150 до 250 манатов, юридические лица - от 350 до 550 манатов.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята.

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