Армения до сих пор не приняла тело умершей в Ханкенди этнической армянки

БАКУ /Trend/ - Вера Варасаковна Агасян, 70-летняя этническая армянка, проживавшая в городе Ханкенди Республики Азербайджан, скончалась 20 октября 2024 года около 9-10 часов утра в своем доме.

Об этом Trend сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что 23 октября 2024 года Департамент по работе с медиа и коммуникацией министерства здравоохранения Азербайджанской Республики распространил пресс-релиз, в котором сообщалось, что по факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, непосредственной причиной смерти 70-летней женщины стала острая сердечно-легочная недостаточность, развившаяся на фоне тромбоза легочной артерии. Также отмечалось, что В. Агасян была осмотрена специалистами министерства здравоохранения и обеспечена необходимой социальной помощью.

В тот же день Госкомиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан проинформировала Азербайджанскую делегацию Международного Комитета Красного Креста (МККК) о смерти В.Агасян. Госкомиссия обратилась с просьбой проинформировать соответствующие государственные органы Армении и членов семьи В. Агасян о данном случае.

Госкомиссией была направлена официальная просьба в МККК о передаче тела умершей противоположной стороне с учетом желания детей умершей быть похороненной в Армении. Азербайджан предпринял необходимые приготовления для содействия этому гуманитарному процессу, включая получение медицинского свидетельства о смерти, все документы были нотариально заверены, переведены на английский язык и апостилированы. Планировалось передать тело В. Агасян при посредничестве МККК на пограничном контрольно-пропускном пункте "Лачин" соответствующим государственным органам Армении 29 или 30 октября.

Противоположная сторона была проинформирована о принятых мерах через МККК. Однако несмотря на то, что с момента обращения прошло почти два месяца, от противоположной стороны ответа не поступило. Несмотря на то, что в течение последнего периода вопрос неоднократно обсуждался с азербайджанским представительством МККК, организация сообщила, что армянская сторона не ответила им по этому делу.

Анализ показывает, что просьба, направленная в МККК детьми В. Агасян, которые ранее не имели контактов со своей матерью и не проявляли к ней интереса, о передаче ее останков в Армению для захоронения, и последующий их безразличие к процессу, являлись частью преднамеренной дезинформационной кампании. Армянская сторона предполагала, что Азербайджан откажет в просьбе детей о передаче тела, и этот факт мог быть использован в политических целях против Азербайджана в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Однако, увидев, что Азербайджан готов осуществить гуманитарный процесс, армяне потеряли интерес к процессу, поскольку не смогли достичь желаемого результата.

Политизация вопроса, связанного с умершим человеком, независимо от его религии или национальности, и попытки превратить это событие в инструмент злонамеренной пропаганды против Азербайджана являются нарушением международного гуманитарного права и человеческих ценностей. Подчеркивая последовательное соблюдение Азербайджанской Республикой международного гуманитарного права и выполнение обязательств, принятых по международным договорам, Госкомиссия вновь заявляет о своей готовности передать останки В. Агасян противоположной стороне.

В связи с невозможностью длительного хранения человеческих останков, согласно религиозным обычаям и научному консенсусу, и в случае отказа (бездействии) Армении принять тело В. Агасян до конца января 2025 года, оно будет захоронено в Азербайджане. Могила будет содержаться надлежащим образом.

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