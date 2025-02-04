В Сумгайыте задержаны граждане Ирана, перевозившие в Азербайджан наркотики через Каспийское море (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате совместной спецоперации сотрудников министерства внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана был предотвращен незаконный оборот более 13 килограммов наркотических средств и 4400 таблеток, контрабандой ввезенных в страну через Каспийское море.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

В ходе операции, проведенной полицией и пограничниками на территории города Сумгайыт, на берегу Каспийского моря были задержаны граждане Ирана 32-летний Гаффар Гызыл и 34-летний Бехзат Гаранежат.

В лодке задержанных, оснащенной специальным двигателем марки Yamaha, было обнаружено 11 килограмм 680 граммов марихуаны, 1 килограмм 510 граммов героина и 4400 таблеток метадона с добавлением психотропных веществ.

Задержанные сообщили, что ввезли наркотики контрабандным путем в Азербайджан из приморской иранской провинции Гюмюшан с целью получения материальной выгоды, используя нейтральную зону Каспия на азербайджано-туркменской границе. Также установлено, что Гаффар Гызыл и Бехзат Гаранежат помимо рыболовной деятельности также занимались контрабандой наркотиков и являются основными участниками контрабандной сети.

Сотрудники полиции продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию других членов организованной группы, пытавшихся контрабандой ввезти в страну наркотические средства.

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