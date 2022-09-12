Министр экономики Азербайджана назвал рост числа трудовых договоров

БАКУ /Trend/ - Число трудовых договоров в Азербайджане на первое сентября 2022 года превысило 1,692 миллиона.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

Было отмечено, что этот показатель вырос на 290,4 тысячи трудовых договоров по сравнению с началом 2019 года.

"Реформы, направленные на обеспечение прозрачности на рынке труда, дают положительные результаты. В частном секторе ненефтяной отрасли количество трудовых договоров выросло по сравнению с 2019 годом на 260,4 тысячи - до 800,3 тысячи", - говорится в публикации.