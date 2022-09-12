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Министр экономики Азербайджана назвал рост числа трудовых договоров

Экономика Материалы 12 сентября 2022 11:08 (UTC +04:00)
Министр экономики Азербайджана назвал рост числа трудовых договоров

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Число трудовых договоров в Азербайджане на первое сентября 2022 года превысило 1,692 миллиона.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

Было отмечено, что этот показатель вырос на 290,4 тысячи трудовых договоров по сравнению с началом 2019 года.

"Реформы, направленные на обеспечение прозрачности на рынке труда, дают положительные результаты. В частном секторе ненефтяной отрасли количество трудовых договоров выросло по сравнению с 2019 годом на 260,4 тысячи - до 800,3 тысячи", - говорится в публикации.

Министр экономики Азербайджана назвал рост числа трудовых договоров
Министр экономики Азербайджана назвал рост числа трудовых договоров
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