Азербайджан сократил расходы на импорт молока и сливок

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2024 года в Азербайджан было импортировано 1 993 тонны молока и сливок.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, стоимость молока и сливок в этом объеме составила 3 миллиона 151 тысячу долларов США.

Это на 103 тонны (5,4 процента) больше по объему, чем за тот же период прошлого года, и на 1 миллион 105 тысяч долларов США (25,9 процента) меньше по стоимости.

Расходы на импорт молока и сливок за отчетный период составили 0,1 процента от общих импортных расходов Азербайджана.

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