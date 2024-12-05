Экономика Центральной Азии за последние два года выросла быстрее, чем мировая - ЕАБР

АЛМАТЫ /Trend/ - Экономика Центральной Азии за последние два года выросла быстрее, чем мировая.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель председателя Правления - главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Евгений Винокуров в ходе представления макропрогноза Банка в Алматы.

"За последние несколько лет сложность и частота внешних вызовов выросла. Но экономики Центральной Азии не сбавляют темп и демонстрируют хорошую устойчивость к внешним шокам. В среднем экономика Центральной Азии в 2022–2023 годах росла ежегодно на 4,8 процента. Сравните это с 3,4 процента в среднем по миру. Центральная Азия в последние два года росла в 1,4 раза быстрее, чем мир в целом. По нашим оценкам, в 2024 году номинальный ВВП Центральной Азии превысит 500 миллиардов долларов", - сказал он.

По словам Е.Винокурова, с населением в 80 миллионов человек, выросшим более чем на 3 процента за последние два года, регион Центральной Азии открывает "демографическое окно возможностей" для экономического роста, которое продлится в течение следующих 15–20 лет.

"Экономика Центральной Азии превратилась в крупный экономический регион. Она интересна и для инвестиций, и как рынок сбыта. Она интересна для того, чтобы использовать ее транспортно-транзитный потенциал. Это большой, быстро растущий и обладающий большой важностью экономический регион в сердце Евразии", - сказал Винокуров.

Он отметил, что перед Центральной Азией стоит несколько вызовов, чтобы расти дальше.

"Из них можно выделить отсутствие выхода к морю, климатические и экологические риски и рассогласованное развитие водно-энергетического комплекса. Все эти вызовы лучше всего решаются сообща, скоординированно государствами региона с привлечением внешних игроков. Если их решать сообща, вместе координировать развитие воды и энергетики, создавать Евразийский транспортный каркас, развивать возобновляемые источники энергии, то это будет дешевле и эффективнее", - сказал он.

Винокуров подчеркнул, что страны Центральной Азии могут достичь устойчивого долгосрочного роста.

"Условия для устойчивого долгосрочного роста – это работа над водным, транспортным вопросом, вложения в человеческий капитал и социальную инфраструктуру, зеленый свет частному капиталу, стратегические инвестиции в инфраструктуру, ускоренное развитие промышленности", - добавил он.