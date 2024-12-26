Упраздняется Служба экологической экспертизы Нахчывана

БАКУ /Trend/ - Служба экологической экспертизы, контроля окружающей среды и использования природных ресурсов при министерстве экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР объявила об упразднении.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при минэкономики.

Было отмечено, что кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: AZ7000, город Нахчыван, улица Джалила Мамедгулузаде, дом 42.

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