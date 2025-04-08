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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 апреля

Экономика Материалы 8 апреля 2025 09:11 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 8 апреля

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 8 апреля.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.8655 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0447 маната, а 100 российских рублей — 1.9702 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.8655

1 австралийский доллар

AUD

1.0298

1 белорусский рубль

BYN

0.543

1 болгарский леви

BGN

0.9537

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1155

1 чешская крона

CZK

0.0739

1 китайский юань

CNY

0.232

1 датская крона

DKK

0.2498

1 грузинский лари

GEL

0.6176

1 гонконгский доллар

HKD

0.2188

1 индийская рупия

INR

0.0198

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.1734

10000 иранских риалов

IRR

0.03

1 шведская крона

SEK

0.1704

1 швейцарский франк

CHF

1.9837

1 израильский шекель

ILS

0.4522

1 канадский доллар

CAD

1.2001

1 кувейтский динар

KWD

5.5212

100 казахских тенге

KZT

0.3262

1 катарский риал

QAR

0.4663

1 кыргызский сом

KGS

0.0195

100 венгерских форинтов

HUF

0.458

1 молдавский лей

MDL

0.0959

1 норвежская крона

NOK

0.1567

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6059

1 польский злотый

PLN

0.4352

1 румынский лей

RON

0.3748

100 российских рублей

RUB

1.9702

1 сербский динар

RSD

0.0159

1 сингапурский доллар

SGD

1.2616

1 саудовский риал

SAR

0.4528

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2.2671

1 турецкая лира

TRY

0.0447

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0414

100 японских йен

JPY

1.1504

1 новозеландский доллар

NZD

0.9529
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