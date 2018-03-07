В 2017 году валовая продукция морской отрасли Китая выросла почти на 7%

Согласно докладу Государственного океанологического управления КНР, опубликованному 1 марта в Пекине, в 2017 году валовая продукция китайской морской отрасли достиг 7761,1 млрд. юаней, то есть увеличился на 6,9 процента по сравнению с предыдущим годом. Как передает онлайн-издание "Жэньминь жибао", удельный вес морской экономики в общем объеме ВВП страны составил 9,4 процента, что демонстрирует быстрый рост растущей морской индустрии.

Валовая продукция морской индустрии является сокращенным наименованием общего объема производства морской экономики. Эта цифра представляет собой совокупную сумму объема морской промышленности и добавленной стоимости отраслей, связанных с морской индустрией.

В 2017 году, Китай продолжил демонстрировать устойчивый рост в секторе морской промышленности. В том числе, добавленная стоимость основных отраслей морской экономики составила 3173,5 млрд. юаней, увеличившись на 8,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Добавленная стоимость в области научных исследований и образования, управления и услуг морского сектора достигла 1649,9 млрд. юаней, что на 11,1 процента больше по сравнению с прошлым годом.

Развитие науки и техники морского сектора Китая придало мощный импульс развитию морской экономики. Недавно на пресс-конференции научно-технического и инновационного проекта «Прозрачный океан» сообщили, что в течение 4 лет реализации проекта «Прозрачный Океан» была построена первая в мире сеть наблюдения за Марианской впадиной, а также обеспечено успешное возвращение глубоководного батискафа, который погрузился в Марианскую впадину на 10-километровую глубину. Этот проект направлен на создание системы наблюдений за океаном в трех измерениях, позволяющих получить доступ к комплексной информации о морской среде, создать системы прогнозирования, познакомиться с ситуацией изменения морской среды.

Проект «Прозрачный океан» реализуется в провинции Шаньдун. Шаньдун - это прибрежная провинция Китая, береговая линия которой насчитывает около 3000 километров. Представитель отдела морских технологий Департамента науки и технологий Шаньдуна подчеркнул, что проект «Прозрачный океан» предлагает научную основу для разработки разумной и упорядоченной аквакультуры и рыболовства в море, а также может обеспечить своевременное обновление информации о состоянии окружающей природной среды и климата океана, что позволяет обеспечить безопасное производство для таких видов деятельности, как грузоперевозки от/до портов, морской рыбалки и разведки морских местоскоплений нефти и газа. Кроме того, за счет использования комплексной информации о морских ресурсах и окружающей среде океана ученые могут прогнозировать перспективы развития морской экономики.

В рамках проекта «Прозрачный океан» появятся новые технологии и импульсы, способствующие трансформации и модернизации техники наблюдения за океаном, инженерного оборудования морского сектора и развитие нефтяной и газовой промышленности, а также других индустрий.

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