Южнокорейские импортеры проведут встречи с азербайджанскими производителями продукции - Юсиф Абдуллаев

БАКУ /Trend/ - Импортеры, прибывшие из Южной Кореи, проведут множество встреч с азербайджанскими экспортерами и производителями продукции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в кулуарах проходящего в Баку мероприятия в рамках покупательской миссии из Южной Кореи.

"11 мая в Баку прибыла покупательская миссия из Южной Кореи, и в течение этой недели южнокорейские импортеры проведут встречи с местными экспортерами и производителями. Миссия посетит ряд крупных местных компаний, охватив различные экономические районы Азербайджана, где состоится множество встреч", - отметил он.

По мнению Абдуллаева, данные встречи будут полезны с точки зрения увеличения экспорта азербайджанских товаров в Южную Корею.

"Товарооборот между Южной Кореей и Азербайджаном увеличивается, однако это происходит за счет роста экспорта Южной Кореи. Наша основная цель - увеличить долю экспорта Азербайджана в Южную Корею, фокусируясь на ненефтегазовом секторе", - добавил он.