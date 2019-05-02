ЮГК - грандиозный проект, который обеспечит энергобезопасность Европы - зампомощника госсекретаря США

2 мая 2019 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Южный газовый коридор» - это фантастическая гигантская инфраструктура.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в Баку журналистам заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

«У нас много возможностей для углубления наших отношений в экономической сфере. В течение многих лет в центре внимания находились вопросы, связанные с энергетическим сотрудничеством. Некоторые наши крупнейшие компании работают здесь с SOCAR, чтобы помочь в разработке нефтяных и газовых месторождений на Каспии, а также в рамках проекта «Южный газовый коридор». Это фантастическая гигантская инфраструктура, которая обеспечит поставки не только азербайджанского газа, но и, потенциально, газа из Центральной Азии на европейские рынки, что повышает энергетическую безопасность всего континента. Таким образом, мы думаем, что подобный проект важен для всех сторон с точки зрения энергетической безопасности», - сказал он.

Кент отметил, что такие проекты, как ЮГК, помогут обеспечить энергетическую безопасность Европы, а также соединить Центральную Азию с другой частью мира.

По его словам, у связей между Востоком и Западом гораздо более позитивные перспективы из-за динамики торговли энергоресурсами, а также торговли между Китаем и Европой.

«Даже небольшой кусочек этой торговли потенциально предоставляет собой большой оборот для Азербайджана», - сказал он.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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