Переговоры по модернизации договора Энергетической Хартии начнутся в скором времени (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана и генеральный секретарь Международной Энергетической Хартии Урбан Руснак обсудили вопросы, связанные с модернизацией договора Энергетической Хартии, сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

По данным министерства, состоялась видеоконференция с участием министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и генерального секретаря Международной Энергетической Хартии Урбана Руснака. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с мероприятиями, которые будут реализованы в рамках председательства Азербайджана на Конференции Энергетической Хартии в текущем году.

"В процессе модернизации договора Энергетической Хартии состоялся обмен мнениями о позициях стран-членов, организации деятельности рабочей группы по модернизации. Генеральный секретарь Урбан Руснак отметил важность приведения договора Энергетической Хартии в соответствие с современными требованиями глобального энергетического сектора и отметил, что первый этап переговоров по модернизации начнется на следующей неделе. Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что предложения по модернизации договора Энергетической Хартии Азербайджана были представлены в 2019 году и в настоящее время продолжаются консультации с государственными структурами. Учитывая, что решения для Международной Энергетической Хартии принимаются на основе консенсуса, активное участие сторон в переговорном процессе также важно для достижения общего согласия в связи с модернизацией договора", - говорится в сообщении министерства.

Согласно сообщению, на видеоконференции также были рассмотрены технико-организационные вопросы, связанные с подготовкой к проведению в Баку форума Энергетической Хартии, 31-й Международной Конференции Энергетической хартии и встречи министров.

Напомним, что решение о председательстве Азербайджана на Конференции Энергетической Хартии в 2020 году было принято в 2018 году.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)