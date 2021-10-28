В Казахстане построят объекты ВИЭ суммарной мощностью 1 ГВт – Минэнерго

Министерство энергетики Республики Казахстан, АО «Самрук-Қазына», АО НК «КазМунайГаз» и Total Eren S.A заключили Меморандум о взаимопонимании, передает Tend со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Республики Казахстан..

Подписанный документ направлен на развитие, финансирование, строительство и эксплуатацию гибридных электростанций, использующих энергию ветра, на территории Казахстана общей мощностью порядка 1ГВт. При этом, на проекте планируется использование системы накопления энергии, основанной на технологиях аккумулирования, накопления и хранения энергии.

В свою очередь, компания Total Eren S.A будет проводить работу по привлечению финансирования от международных финансовых институтов для реализации данного проекта.

Проект будет реализовываться поэтапно. На первом этапе мощность проекта составит 200МВт с соответствующей инфраструктурой для хранения электроэнергии. Полное завершение проекта планируется в конце 2024 года.

«В соответствии с утвержденной Концепцией перехода Казахстана на «зеленую» экономику Министерство энергетики планомерно развивает сектор возобновляемой энергетики. Это особенно важно для южных регионов нашей страны. Поэтому со своей стороны мы готовы оказать содействие реализации данного проекта», - сказал министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

«Сегодня мировая энергетическая отрасль находится на пороге больших изменений. Поэтому «КазМунайГаз» как участник глобального энергетического рынка изучает перспективы по энергопереходу и развитию альтернативной энергетики. Нами уже разработана и принята Программа низкоуглеродного развития до 2031 года. Мы заинтересованы в реализации проектов возобновляемых источников энергии и рассматриваем «зеленую» энергетику как одно из направлений, имеющих наибольший потенциал по декарбонизации нашей деятельности», – отметил председатель Правления КМГ Алик Айдарбаев.