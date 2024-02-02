IGB внес значительный вклад в обеспечение выгодных цен на газ в Болгарии

БАКУ /Trend/ - Объемы природного газа, поставляемого в Болгарию из Азербайджана по интерконнектору Греция-Болгария (IGB), в значительной степени способствовали обеспечению выгодных цен на газ в Болгарии, сообщает в пятницу Trend.

Болгарская комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC) заявила, что газ через IGB покрывает более 42 процентов ежемесячного потребления страны.

Таким образом, EWRC приняла решение о снижении цены на природный газ на 8,4 процента в феврале, зафиксировав ее на уровне 71,08 левов (что эквивалентно 36,4 евро) за мегаватт-час. Это знаменует собой заметное снижение по сравнению с утвержденной в январе ценой в 77,60 левов за мегаватт-час.

Помимо IGB, потребности внутреннего рынка обеспечиваются двумя другими источниками, а именно поставками СПГ и подземным хранилищем газа «Чирен».

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

Контрактный объем поставок газа в Болгарию по этому интерконнектору составляет 1 миллиард кубометров в год. Общая мощность IGB составляет 3 миллиарда кубометров с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год.

Увеличение пропускной способности интерконнектора Греция-Болгария свыше 5 миллиардов кубометров газа возможно за счет строительства дополнительного газопровода.

X: @Lyaman_Zeyn