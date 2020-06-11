В Азербайджане в обороте находится около 2 млн бесконтактных карт

БАКУ /Trend/ - На сегодня из 8,4 миллиона пластиковых карт, находящихся в обороте в Азербайджане, 1,9 миллиона (22,6 процента) являются бесконтактными, сообщает в четверг Trend со ссылкой на исполнительного директора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарида Османова.



Османов рассказал, что в рамках концепции «Безналичный Азербайджан» ЦБА реализует меры для улучшения условий внедрения безналичных платежей, так как рост безналичных платежей на 10 процентов позволяет сократить теневую экономику на пять процентов.

Он отметил, что одним из основных приоритетов для Центрального банка является обеспечение развития каналов оплаты посредством изучения последних трендов и внедрения инновативных технологий в этой сфере.

«28 тысяч POS-терминалов, используемых на данный момент, поддерживают оплату бесконтактными картами или мобильными устройствами с функцией NFC», - добавил Османов.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili