За год выросла стоимость оказанных в Баку платных услуг

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2024 года стоимость платных услуг, оказанных населению в Баку, выросла на девять процентов по сравнению с показателем 2023 года и составила 5,585 миллиарда манатов, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское городское статистическое управление.

По данным управления, в указанный период юридические лица оказали населению столицы услуги на 5,189 миллиарда манатов, что составило 92,9 процента от общей стоимости оказанных услуг.

Напомним, что в 2023 году стоимость платных услуг, оказанных населению в Баку, выросла на 17,4 процента по сравнению с показателем 2022 года и составила 7,348 миллиарда манатов

По данным Госкомстата Азербайджана, в 2023 году стоимость платных услуг, оказанных населению в Азербайджане, выросла на 14 процентов по сравнению с 2022 годом и составила 11,411 миллиарда манатов.