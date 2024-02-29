Для развития рынка электромобилей в Азербайджане будет предпринят ряд шагов - AREA

БАКУ /Trend/ - Для развития рынка электромобилей в Азербайджане в 2024 году будет предпринят ряд шагов.

Об этом сказал заместитель директора департамента развития сфер возобновляемых источников энергии Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (AREA) при минэнерго Сахиб Халилов в своем выступлении на конференции "Caspian Energy" MeetUp на тему "Год солидарности во имя зеленого мира", сообщает Trend.

"Для широкого распространения электромобилей нужно больше электрозарядных станций. Этот вопрос будет решаться ОАО "Азеришыг". Также необходимо снижение таможенных пошлин, связанных с ввозом электромобилей, что позитивно повлияет на развитие этого рынка в Азербайджане", - сказал он.