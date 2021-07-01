Свыше 60% грузоперевозок Азербайджана посредством системы "единое окно" составили авиаперевозки
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Президент Ильхам Алиев дал указание всем посольствам Азербайджана за рубежом информировать потенциальных инвесторов о создании Алятской свободной экономической зоны
Президент Ильхам Алиев: Заработная плата работающих в Алятской свободной экономической зоне граждан Азербайджана будет высокой
Президент Ильхам Алиев: Через год мы будем готовы принять инвесторов в Алятскую свободную экономическую зону
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим, чтобы иностранные инвесторы вкладывали средства в Азербайджан, так как государственные инвестиции уже сыграли свою роль
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, возможно, является одной из самых безопасных стран мира - ИНТЕРВЬЮ Азербайджанскому телевидению
Президент Ильхам Алиев: Победа, одержанная во Второй Карабахской войне, урегулирование нагорно-карабахского конфликта создали уже новую ситуацию
Президент Ильхам Алиев: Создание Алятской свободной экономической зоны станет очередным шагом к успеху
Президент Ильхам Алиев: Территория Алятской свободной экономической зоны очень благоприятна с точки зрения логистики, транспорта
Президент Ильхам Алиев: Работа, проделанная в области законодательства, полностью отвечает интересам как инвесторов, так и Азербайджанского государства
Президент Ильхам Алиев: В основе идеи создания Алятской свободной экономической зоны лежит наша политика
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны, дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО)
Развитие ВИЭ поможет Азербайджану сэкономить природный газ для экспорта и использования в нефтехимпроме - МЭА
В рамках учений «Анатолийский орёл–2021» состоялся День высокопоставленных наблюдателей (ФОТО/ВИДЕО)
В более 170 освобожденных населенных пунктах Азербайджана завершена предварительная инвентаризация недвижимости
Бакметрополитен прокомментировал информацию о якобы повреждении вагонов, отправленных из России в Баку
В Азербайджане прошло заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Координационном штабе
Проведено очередное заседание Рабочей группы по решению экономических вопросов на освобожденных территориях Азербайджана
Азербайджанскому рынку страхования удалось избежать масштабных негативных последствий, вызванных COVID-19 – АСА (ИНТЕРВЬЮ)