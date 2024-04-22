В мире растут заказы на строительство морских буксиров

БАКУ/Trend/ - Мировые верфи в 2024 году увеличивают строительство буксиров, передает в понедельник Trend со ссылкой на отраслевой международный аналитический портал "International Tug & Salvage "(ITS).

Так, в первом квартале 2024 года мировые верфи сдали в эксплуатацию 72 буксира (по сравнению с 64 единицами в первом квартале 2023 года и 67 в четвертом квартале 2023 года), а получили заказы и приступили к строительству 70 буксиров (в январе-марте 2023 года было заказано 62 подобных судна).

В целом, за счет новых договоров к маю 2024 года мировой портфель заказов на буксиры увеличился до 365 единиц (для сравнения в конце 2023 года в портфеле было 348 заказов, а в первом квартале 2023 года - 323).

Как сообщает International Tug & Salvage, среди заказчиков фигурируют как крупные владельцы буксирного флота, так и более мелкие игроки, которые покупают уже готовые суда со складов верфей.

"Это свидетельствует о росте экономической активности в мире", - считают аналитики.

Заказы на создание буксиров выполняют бразильские, китайские, турецкие и американские верфи.

В 2023 году мировые верфи сдали в эксплуатацию 302 буксира.

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