В Узбекистане ужесточат требования по выдаче кредитов

БАКУ /Trend/ - С 1 июля ужесточаются требования по выдаче кредитов населению в Узбекистане. Постановление об этом подписал председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, передает Trend.

Согласно новым правилам, банки будут обязаны следить за тем, чтобы доля среднемесячных платежей по кредитам не превышала 60% от дохода заемщика. Данное ограничение будет применяться ко всем видам кредитов, включая микрозаймы. С 1 января 2025 года этот показатель будет снижен до 50%.

Будут также исключения из этого правила: банкам разрешается выдавать кредиты без учета долговой нагрузки до 15% своего кредитного портфеля. Это позволит сохранить доступность кредитования для населения.

Цель новых мер - легализация доходов населения, поощрение кредитования граждан с официальными доходами, формализация оценки неофициальных доходов и ответственное кредитование со стороны банков.

При расчете доходов и платежей будут учитываться различные источники доходов и регулярные платежи за последние 6 месяцев. Заёмщиками считаются не только сами заемщики, но и созаемщики и поручители.

Центробанк уверяет, что не ожидает существенного снижения объема кредитования населения из-за введенных ограничений, однако может измениться направление выдачи кредитов или ужесточатся требования к заёмщикам в целях предотвращения невозврата кредитов.