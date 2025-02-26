Узбекистан и Пакистан подписали Протокол о создании Совета стратегического партнерства

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали Совместную декларацию и Протокол о создании двустороннего Совета стратегического партнерства на высшем уровне.

Как передает Trend, документы были подписаны по итогам состоявшихся переговоров между двумя государствами.

В присутствии лидеров двух стран также были подписаны следующие документы:

- Соглашение о сотрудничестве в области науки, техники и инноваций;

- Соглашение о безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов;

- Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел;

- Соглашение о сотрудничестве в области профессионального образования;

- Соглашение о сотрудничестве в области молодёжной политики;

- Соглашение о сотрудничестве между национальными информационными агентствами;

- соглашения и договоренности о сотрудничестве между дипломатическими академиями, городами Ташкентом и Лахором.

Отметим, что объем двусторонней торговли превысил 400 миллионов долларов США в 2024 году, а количество совместных предприятий достигло 130. В Карачи и Ташкенте были открыты торговые дома, а между Ташкентом и Лахором возобновились прямые рейсы.