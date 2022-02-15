В Баку состоялось торжественное вручение Ширин Меликовой Ордена искусств и литературы Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в посольстве Франции в Азербайджане состоялось вручение директору Азербайджанского национального музея ковра, доктору философии по искусствоведению, заслуженному работнику культуры Ширин Меликовой Ордена искусств и литературы Франции, сообщает Trend Life.

Орден искусств и литературы - награда Франции, находящаяся в ведении министерства культуры страны. Орденом награждаются лица, отличившиеся своими достижениями в художественной или литературной области, или вкладом, который они внесли в распространение искусства и литературы во Франции и в мире.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и искусства. Посол Франции в Азербайджане Захари Гросс в своем выступлении отметил, что Ширин Меликова - видный представитель азербайджанской культуры, с 2016 года она возглавляет Азербайджанский национальный музей ковра в Баку, который отвечает высоким международным стандартам. Было подчеркнуто, что Ширин Меликова является куратором более 20 выставок, автором 11 монографий, статей в области искусства и т.д. В рамках сотрудничества с посольством Франции Ширин Меликова принимала участие в проведении значимых выставок.

Говоря о развитии связей между Францией и Азербайджаном в сфере культуры и искусства, дипломат отметил, что в 2019 году в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Музее ковра была организована выставка "Культурное наследие Азербайджана в Луврском музее". В Баку впервые были представлены три уникальных экспоната, выставляемых в экспозиции всемирно известного Луврского музея. В 2020 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже прошла выставка под названием "Новые открытия: Новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве". Захари Гросс также сказал, что в мае Ширин Меликова будет участвовать в культурной программе, в рамках которой сможет посетить во Франции ряд культурных учреждений.

Далее Ширин Меликовой был вручен Орден искусств и литературы. Ширин Меликова выразила признательность за вручение ей почётного Ордена. Она отметила, что культурные связи между Азербайджаном и Францией развиваются на высоком уровне. Было подчеркнуто, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева во Франции проводятся выставки, концертные программы и другие мероприятия, и это уже стало доброй традицией. Ширин Меликова также добавила, что азербайджанское искусство, в частности ковры, вызывают большой интерес у французов.

(Автор: Джани Бабаева)