"Piano & Cello" – азербайджанская пианистка и грузинская виолончелистка выступили в Баку с концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялось мероприятие "Piano & Cello", сообщает Trend Life.

В исполнении пианистки Саиды Тагизаде (Азербайджан) и виолончелистки Лизы Рамишвили (Грузия) прозвучали "Размышление" Азера Рзаева, "Пьесы" Сулхана Цинцадзе, "Фантастические пьесы" Роберта Шумана, "Соната" Клода Дебюсси и "Соната № 1" Иоганнеса Брамса.

Творческий тандем двух талантливых исполнительниц Тагизаде и Рамишвили покорил слушателей. Представленные произведения звучали искренне, трепетно. Исполнение сочинений вызвало восторг благодарной публики.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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