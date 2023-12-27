Свадьба в Баку вместо Love Story обернулась предательством жениха (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Park Cinema Flame Towers прошел гала-вечер романтической комедии режиссера Валеха Ахмедова "Xəyanətə yox" (Нет предательству), сообщает Trend Life.

По сюжету, в день свадьбы, когда все ждут на экранах Love Story жениха и невесты, им предстоит увидеть видео с изменой жениха. Безусловно, предательство простить нельзя, и те, кто был предан, объединяются и начинают мстить. Однако то, какое наказание ждет обманщиков, не раз позабавит зрителей...

Интересные сцены, а также социальный месседж обществу никого не оставят равнодушным. После премьеры творческий коллектив был встречен овациями зрителей.

В ролях - народные артисты Азербайджана Сабир Мамедов, Гамида Омарова, Шамиль Сулейманлы, заслуженные артисты Вагиф Керимов, Ровшан Керимдухт, а также Мятанят Аливердиева, Ниджат Рагимов, Айсель Салимли Данилова, Расул Аббасов, Айдан Агаева, Шамс Аллахвердиева, Тарлан Нур Яшар, Агиль М. Гулиев и другие. Кинолента будет демонстрироваться во всех кинотеатрах страны.

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