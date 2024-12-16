Старая дева по-азербайджански, или Когда появится продолжатель рода (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CineMastercard в Баку, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, состоялся гала-вечер азербайджанской романтической комедии "Evdə qalmış 2" (Старая дева), сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие медийные личности, звезды шоу-бизнса, актеры, а гости и зрители получили возможность сфотографироваться и пообщаться с творческим коллективом картины.

Режиссёр, автор сценария и главный продюсер фильма Валех Ахмедов выразил надежду, что фильм понравится зрителям, так как в нем приняли известные актеры, а сюжет изобилует не только юмористическими моментами, но и имеет социальную значимость.

По сюжету, Руслан и Севда уже пять лет пытаются завести ребенка, избегая навязчивых вопросов окружающих на эту тему. Мать Шахнисы мечтает найти для дочери богатого мужа, а сама продолжает встречаться с бедным парнем Вюсалом. При этом у Асифа и Тахмины уже есть три дочери, но, по мнению окружающих, им очень нужен продолжатель рода. Что же их всех объединяет, когда их жизни постепенно превращаются в романтическую комедию? И кто оказывается старой девой?

Авторы сценария - Фаила Набиева, Кёнюль Аласова, Тюркан Мехтиева, оператор-постановщик - Бабек Поурфард. В ролях – народные артисты Гамида Омарова и Фатма Махмудова, заслуженные артисты Санубер Искендерли и Мехрибан Ханларова, актеры Шахрияр Абилов, Кямаля Пириева, Кянан Юсифов, Санура Джафарова, Нигяр Алибек, Эльчин Мамедли, Рустам Рустамли.

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