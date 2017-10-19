Azfar Group дал старт сотрудничеству со Всемирной федерацией мини-футбола (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ООО Azfar Group, которое с 2009 года вносит большую лепту в развитие мини-футбола в Азербайджане, в настоящее время предоставляет 29 стадионов в Баку и Сумгайыте для любителей футбола. Руководствуясь главным принципом пропаганды здорового образа жизни и развития спортивной сферы, Azfar Group стремится создать для футболистов-любителей наилучшие профессиональные условия. В этом направлении ведется активная работа по расширению сети стадионов, проведению соревнований по мини-футболу среди футболистов-любителей, созданию лиг, реализации социальных проектов в области развития школьного футбола.

В продолжение этой успешной деятельности для представления мини-футбола Азербайджана на международной арене Azfar Group приступил к сотрудничеству со Всемирной федерацией мини-футбола. В этих целях в сентябре Баку посетил президент Всемирной федерации мини-футбола (ВФМФ) Филип Жуда, который ознакомился с развитием этого вида спорта в Азербайджане и деятельностью Azfar Group.

В рамках визита состоялся обмен мнениями по развитию мини-футбола в Азербайджане и членства страны в ВФМФ, а также господин Филип Жуда принял участие в презентации Azfar Бизнес-Лиги (Azfar Business League). Выразив удовлетворение развитием мини-футбола в стране, президент Всемирной федерации мини-футбола пригласил Azfar Group посетить чемпионат мира по мини-футболу, который пройдет в Тунисе, и познакомиться с представителями других организаций, представляющих свои страны.

Представители Azfar Group посетили город Набель (Тунис), где с 6 по 15 октября проходил чемпионат мира по мини-футболу. В рамках визита состоялись встречи с членами ВФМФ - представителями Англии, США, России, Испании, Португалии, Аргентины, Франции, Швейцарии, Румынии, а также был проведен обмен мнениями по перспективным направлениям развития мини-футбола. Представители Azfar Group были приглашены на общее собрание ВФМФ, где представили свое видение по развитию мини-футбола и показали, что мини-футбол Азербайджана обладает всеми необходимыми условиями для международной арены. После этого состоялась двусторонняя встреча представителя Azfar Group и президента ВФМФ, и были проведены переговоры о членстве в этой международной организации. В результате был подписан меморандум о сотрудничестве между Azfar Group и ВФМФ. Согласно меморандуму, Азербайджан изучит процедуры и правила принятия в члены ВФМФ, также Azfar Group и ВФМФ будут обмениваться опытом в области развития мини-футбола.

В данной сфере главная цель Azfar Group – обеспечить привлечение международного опыта по развитию мини-футбола в Азербайджан, помочь развитию дружеских и профессиональных отношений между отечественными и зарубежными футболистами, а также предоставлять услуги футболистам-любителям в соответствии с международными стандартами.

Отметим, что в направлении принятия Азербайджана в члены ВФМФ сделаны первые шаги: по инициативе Azfar Group начался процесс учреждения Азербайджанской ассоциации мини-футбола.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)