Развитие безвозмездного донорства крови в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ -

Наиля Гулиева, председатель правления Федерации талассемии Азербайджана

Ни для кого не секрет, что сегодня в Азербайджане получает лечение около 1 500 пациентов с талассемией и их жизнь напрямую зависит от постоянного наличия донорской крови в медицинских учреждениях. Именно поэтому одним из важных направлений деятельности Федерации талассемии Азербайджана является продвижение сознательного безвозмездного донорства крови.

Высокий уровень развития безвозмездного донорства является одним из показателей развития современного общества, его социальных ценностей. Сегодня проблема донорства крови и ее компонентов является не только медицинской, но и социальной проблемой, решение которой требует постоянного внимания и которая затрагивает интересы всего общества.

Активно занимаясь продвижением донорства крови, мы встречаемся с такими барьерами, как:

Отсутствие необходимой информации – нам часто задают вопрос, где, когда и кому можно сдавать кровь. Некоторые люди, особенно молодежь, и не задумывались, что кому-то для того чтобы жить, необходимы постоянные переливания крови.

Недоверие к нам и к работе Банков крови – во время проводимых акций сдачи крови или в соцсетях нам часто задают вопросы - «А кому отдадут нашу кровь?» «Вы гарантируете, что сданная кровь дойдёт до детей» или такой вопрос «Могу ли я чем-то заразиться».

Отсутствие времени – неоднократно мы встречаемся с тем, что люди хотят сдать кровь, но у них нет времени ездить в Банк крови для донорства. Иногда нам предлагают помочь деньгами взамен сдачи крови, но ведь деньги не решают проблему донорства крови.

Чтобы не терять связь с потенциальными донорами крови, мы активно развиваем корпоративное донорства крови, что дает возможность всем желающим сдать кровь в своем коллективе на своем рабочем месте, и многие государственные и коммерческие организации, так же как и Центральный Банк крови, активно поддерживают нас в этом направлении.

Несмотря на проводимую работу, тема донорства крови является одной из тех важных тем, о которой нужно помнить и говорить постоянно. И здесь немаловажная роль отводится социальной рекламе, при помощи которой население получает информацию о социальной значимости донорства крови, о пользе кровоотдачи, о мероприятиях, проводимых различными организациями в этой области, и т.д.

Сегодня мы акцентируем особое внимание на работе с журналистами и предлагаем им поддержать нас в продвижении безвозмездного донорства крови методами социальной рекламы. Очень важно изучать осведомлённость населения о донорстве крови - отношение людей к донорству крови, готовность добровольно сдавать кровь хотя бы раз в год, осведомленность о текущей ситуации с донорством крови не только тех, кто готов сдавать кровь, но и тех, кому кровь понадобилась для спасения жизни, выявление причин отказа от донорства и т.д.

Социальной рекламой могут быть целенаправленно затронуты студенты, офисные сотрудники (государственных или коммерческих предприятий), которые хотели бы время от времени делать добрые дела, но не тратить на них много лишних усилий и средств, и, конечно же, известные личности, которые являются лидерами мнения, увлекают за собой своих поклонников/сторонников.

Мы очень верим в то, что тесное сотрудничество с журналистами поможет устранению негативных стереотипов о процессе сдачи крови и возможных рисках в процессе сдачи крови; повысит информированность общества о проблемах и актуальности донорства крови; повысит лояльность населения к вопросам сдачи крови; увеличит интерес к проблеме донорства среди молодежи; и в итоге все это будет положительно влиять на увеличение количества добровольных доноров крови.

Наши дети, пациенты с талассемией могут ходить в школу, играть с друзьями и строить планы на будущее только благодаря нашим донорам крови! От имени тысячи семей мы выражаем глубокую признательность и благодарность всем, кто дарит нашим детям частичку себя, глубоко веря, что мы никогда не останемся без поддержки.

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