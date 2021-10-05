Скончался народный артист Азербайджана Вагиф Шарифов

БАКУ /Trend Life/ - Скончался режиссер Гянджинского государственного драматического театра, народный артист Азербайджана Вагиф Шарифов, сообщает Trend Life.

Несколько дней назад он был госпитализирован в Гянджинскую городскую больницу №3 в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Вагиф Шарифов родился 12 августа 1943 года в городе Гянджа. В 1967 году окончил режиссерский факультет Азербайджанского государственного института культуры (ныне – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

В 1967-1974 годах работал режиссером в Гянджинском государственном драматическом театре.

Работал главным режиссером в Сумгайытском государственном драматическом театре (1974-1977 годы) в Агдамском государственном драматическом театре (1977-1981 годы).

С 1981 года вновь приступил к работе в Гянджинском театре. В 1984-1998 годах был директором и художественным руководителем Гянджинского государственного драматического театра.

За свою творческую деятельность Вагиф Шарифов поставил более 120 спектаклей.

За спектакль Qanun dəllalı был удостоен награды Qızıl dərviş ("Золотой дервиш") Союза театральных деятелей Азербайджана.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)