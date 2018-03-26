В Египте началось голосование на выборах президента

Президентские выборы начались в понедельник в 9.00 утра во всех провинциях Египта, передает РИА Новости.

Голосование организовано на 13 тысячах участков, контролировать ход выборов будут 16 тысяч судей, наблюдатели от 44 египетских и четырех международных неправительственных организаций. Безопасность обеспечивают сотрудники МВД и армия.

Право голоса в Египте имеют граждане, достигшие 18 лет, не могут голосовать военнослужащие и сотрудники полиции. Согласно данным переписи населения 2017 года, в Египте зарегистрированы 59 миллионов избирателей, что на 8 миллионов больше, чем на президентских выборах 2014 года.

Голосование проводится по спискам. Те, кто хотел проголосовать не по месту жительства, должны были заранее уведомить избирательную комиссию о смене места голосования. Участки будут работать с девяти утра до девяти вечера три дня подряд — с 26 по 28 марта.

Избирателей на участке поросят предъявить удостоверение личности и опустить палец в чернильницу, чтобы они не имели возможности проголосовать повторно.

Жители Египта выбирают будущего главу государства из двух кандидатов. На пост президента претендуют нынешний лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, а также малоизвестный политик, лидер партии "Аль-Гэд" (Завтра) Муса Мустафа Муса.

Окончательные результаты выборов будут объявлены 2 апреля после подсчета голосов.

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