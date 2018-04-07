В Афганистане из-за атаки талибов погибли два солдата

7 апреля 2018 10:37 (UTC+04:00)

По меньшей мере два солдата афганской армии погибли, трое ранены в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на контрольный пункт в северной провинции Сари-Пуль, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo news.

По данным телеканала, атака произошла вечером в пятницу в одной из деревень провинции. Представитель лагеря Шахин в провинции Балх Мохаммад Ханиф Резае заявил, что атака длилась более 30 минут.

По его словам, пострадавших доставили в госпиталь при лагере, где базируется 209 корпус армии Афганистана. Все они находятся в стабильном состоянии.

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