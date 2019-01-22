На горящих судах в Черном море возникла угроза взрыва

22 января 2019 01:19 (UTC+04:00)

Угроза взрыва существует на горящих в Черном море судах. Как передает Trend, об этом сообщили "Интерфаксу" в Новороссийском морском спасательно-координационном центре.

"Аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов" выдвинулось к горящим судам для контроля и охлаждения. Угроза взрыва есть на обоих судах - там сжиженный газ", - сказал собеседник агентства.

Два судна загорелись в понедельник вечером в районе Керченского пролива. По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших, еще трое, скорее всего, тоже погибли: спасатели видели, как они ушли под воду, у них не было спасательных средств. Судьба пятерых человек неизвестна. 12 человек удалось спасти.

По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии. Граждан России среди экипажей судов нет.

Пожар произошел на судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль.

"Мы получили информацию от проходящих мимо судов, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива (это танкеры под флагом Танзании "Маэстро" и "Канди"), произошел хлопок со вспышкой. Сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе", - сказал "Интерфаксу" представитель Росморречфлота.

В пресс-службе Росморречфлота также заявили "Интерфаксу", что "не получили сигнала ни от одного из двух капитанов". "По предварительным данным, люди прыгали за борт", - сказал собеседник агентства.

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