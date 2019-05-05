В России пользователи мессенджеров не смогут ими пользоваться анонимно

5 мая 2019 07:00 (UTC+04:00)

В России с пятого мая вступает постановление правительства об идентификации пользователей мессенджеров через мобильных операторов связи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Теперь при регистрации нового пользователя администрация мессенджера должна запросить информацию о нем у оператора, а тот в свою очередь дать ответ в течение 20 минут.

При совпадении данных пользователь пройдет авторизацию и получит уникальный номер, который будет внесен в специальный реестр оператора с указанием, каким именно сервисом для переписки пользуется клиент. В случае если абонент решит разорвать договор, оператор должен в течение суток сообщить об этом мессенджеру. Тот, в свою очередь, должен провести повторную идентификацию пользователя, и если этого сделать не удастся – деавторизовать его.

Вероятнее всего, после вступления этого постановления в силу для пользователей ничего не изменится, поскольку большинство мессенджеров уже и так проверяют номера пользователей в процессе авторизации. Главное изменение теперь заключается в том, что мессенджеру придется взаимодействовать напрямую с операторами, а не просто просить пользователей ввести в приложении код из СМС.

При этом действующим пользователям мессенджеров не придется заново проходить идентификацию, если информация, уже полученная от них сервисом, и данные, имеющиеся у оператора, окажутся одинаковыми.

За отказ работать в соответствии с новым законом мессенджеру может грозить штраф до миллиона рублей и блокировка на территории России.

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