В Пентагоне заявили, что поддерживают планы Байдена закрыть тюрьму Гуантанамо

Пентагон согласен с необходимостью закрытия тюрьмы Гуантанамо, но отмечает, что в этом деле важно действовать так, чтобы не повредить задачам национальной безопасности. Об этом сообщил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны [Ллойд] Остин поддерживает намерение президента [Джо] Байдена закрыть Гуантанамо и планирует быть партнером в этом процессе", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении оборонного ведомства к планам главы Белого дома.

Ранее в пятницу Белый дом подтвердил планы Байдена закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. Она расположена на арендуемой американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. Решение о создании спецтюрьмы на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша - младшего.