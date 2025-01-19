Специальный посланник Трампа рассматривает возможность визита в Газу

БАКУ /Trend/ - Специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф рассматривает возможность визита в сектор Газа.

Как передает Trend, об этом сообщают американские СМИ.

Согласно информации, Уиткофф планирует находиться в регионе Ближнего Востока «практически на постоянной основе» в ближайшие месяцы, чтобы обеспечить выполнение соглашения, достигнутого на этой неделе между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Данный визит будет осуществлен с целью исключения ситуаций, которые могут привести к нарушению соглашения и задержке освобождения заложников.

Было отмечено, что спецпредставитель Трампа работает над достижением долгосрочного решения палестинской проблемы и восстановлением сектора Газа.