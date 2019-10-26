Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Нигера (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках XVIII саммита Движения неприсоединения в Баку встретился с министром иностранных дел, сотрудничества и африканской интеграции Республики Нигер Каллой Анкурао, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД.

Мамедъяров отметил, что Азербайджан заинтересован в углублении сотрудничества с Нигером.

Глава МИД Нигера, в свою очередь, сказал, что встреча была организована на высоком уровне, и пожелал Азербайджану успехов во время его председательства в Движении. В ходе было отмечено, что Нигер намерен использовать опыт Азербайджана в сфере нефтяной промышленности. Также состоялся обмен мнениями по перспективам продолжения плодотворного сотрудничества в этом направлении.

На встрече также была отмечена важность тесного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций, в частности ООН, ОИС и Движения неприсоединения. Выражена уверенность в том, что сотрудничество, налаженное между Нигером и Азербайджаном в рамках ООН и ОИС, будет успешно развиваться и в рамках Движения неприсоединения.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В конце встречи Калла Анкурао оставил свои сердечные слова в Памятной книге посвященной 100-летию создания органов дипломатической службы Азербайджана.

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