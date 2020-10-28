Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев пригласил военных атташе поехать в Барду

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев пригласил военных атташе поехать в Барду, чтобы воочию увидеть последствия армянского террора, сообщает в среду Trend.

Гаджиев отметил, что после уточнения ситуации военным атташе будет предоставлена информация: "После согласования с военными структурами приглашаю военных атташе поехать в Барду, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией".

(Текст: Кямаля Сеидова.)