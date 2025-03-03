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Генеральная прокуратура Азербайджана наделена новыми полномочиями

Политика Материалы 3 марта 2025 16:22 (UTC +04:00)
Генеральная прокуратура Азербайджана наделена новыми полномочиями
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Утвержден закон Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон.

Согласно закону, импорт и продажа всех видов техники и технических средств, их запасных частей, специального программного обеспечения и боеприпасов, используемых в целях обороны и государственной безопасности не будут облагаться налогом на добавленную стоимость на основании подтверждающего документа, выданного Генеральной прокуратурой.

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