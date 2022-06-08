Названо число назначений пенсии в Азербайджане в мае

БАКУ /Trend/ - В мае 2022 года трудовая пенсия по возрасту была назначена в проактивном порядке 2 096 лицам.
Об этом Trend сообщили в среду в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана.
53,9 процента из них мужчины, 46,1 процента - женщины.
Ниже приведена таблица возрастного порога для выхода на пенсию для мужчин и женщин.
|
Период
|
Пенсионный возраст для мужчин
|
Пенсионный возраст для женщин
|
1 июля 2017 – 30 июня 2018
|
63 года 6 месяцев
|
60 лет 6 месяцев
|
1 июля 2018 – 30 июня 2019
|
64 года
|
61 год
|
1 июля 2019 – 30 июня 2020
|
64 года 6 месяцев
|
61 год 6 месяцев
|
1 июля 2020 – 30 июня 2021
|
65 лет
|
62 года
|
1 июля 2021 – 30 июня 2022
|
65 лет
|
62 года 6 месяцев
|
1 июля 2022 – 30 июня 2023
|
65 лет
|
63 года
|
1 июля 2023 – 30 июня 2024
|
65 лет
|
63 года 6 месяцев
|
1 июля 2024 – 30 июня 2025
|
65 лет
|
64 года
|
1 июля 2025 – 30 июня 2026
|
65 лет
|
64 года 6 месяцев
|
1 июля 2026 и позже
|
65 лет
|
65 лет