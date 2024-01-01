Баку встречает Новый год грандиозным фейерверком Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершился 2023 год. Ушедший год вписан в летопись развития страны как еще одна успешная страница нашей истории. В минувшем году Азербайджан еще более упрочил свои международные позиции, добился заслуживающего внимания прогресса в политической, экономической и других областях.

Победа, одержанная в Отечественной войне, была упрочена в политико-дипломатической плоскости, возросла военная мощь Азербайджана. В этом году в Ханкенди прошел военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне. В настоящее время на освобожденных земля проводятся широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Предпринимаются уверенные шаги для реализации Программы Великого возвращения.

По случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года в Баку состоялся грандиозный фейерверк.

Бакинцы и гости города, собравшиеся на Приморском бульваре и центральных улицах столицы, с большим интересом наблюдали за праздничным фейерверком, организованным Исполнительной властью города Баку.

Trend представляет фотографии с праздничного фейерверка.

Приморский национальный парк, другие парки и центральные улицы столицы празднично украшены по случаю Нового года, установлены и наряжены елки. Кроме того, всюду можно увидеть различные новогодние атрибуты и символы, встретить сказочные персонажи, побывать на праздничных ярмарках.

Испытывая заслуженную гордость за достигнутые успехи, азербайджанцы с радостью и оптимизмом встречают новый год.

Азербайджанский народ, проводив минувший год Победы с хорошим настроением, вступает в 2024 год с новыми мечтами и пожеланиями новых побед.

С Новым годом!