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Баку встречает Новый год грандиозным фейерверком Победы (ФОТО)

Общество Материалы 1 января 2024 00:33 (UTC +04:00)
Баку встречает Новый год грандиозным фейерверком Победы (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Завершился 2023 год. Ушедший год вписан в летопись развития страны как еще одна успешная страница нашей истории. В минувшем году Азербайджан еще более упрочил свои международные позиции, добился заслуживающего внимания прогресса в политической, экономической и других областях.

Победа, одержанная в Отечественной войне, была упрочена в политико-дипломатической плоскости, возросла военная мощь Азербайджана. В этом году в Ханкенди прошел военный парад, посвященный третьей годовщине Победы в Отечественной войне. В настоящее время на освобожденных земля проводятся широкомасштабные строительно-восстановительные работы. Предпринимаются уверенные шаги для реализации Программы Великого возвращения.

По случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года в Баку состоялся грандиозный фейерверк.

Бакинцы и гости города, собравшиеся на Приморском бульваре и центральных улицах столицы, с большим интересом наблюдали за праздничным фейерверком, организованным Исполнительной властью города Баку.

Trend представляет фотографии с праздничного фейерверка.

Приморский национальный парк, другие парки и центральные улицы столицы празднично украшены по случаю Нового года, установлены и наряжены елки. Кроме того, всюду можно увидеть различные новогодние атрибуты и символы, встретить сказочные персонажи, побывать на праздничных ярмарках.

Испытывая заслуженную гордость за достигнутые успехи, азербайджанцы с радостью и оптимизмом встречают новый год.

Азербайджанский народ, проводив минувший год Победы с хорошим настроением, вступает в 2024 год с новыми мечтами и пожеланиями новых побед.

С Новым годом!

Баку встречает Новый год грандиозным фейерверком Победы (ФОТО)
Баку встречает Новый год грандиозным фейерверком Победы (ФОТО)
Баку встречает Новый год грандиозным фейерверком Победы (ФОТО)
Баку встречает Новый год грандиозным фейерверком Победы (ФОТО)
Баку встречает Новый год грандиозным фейерверком Победы (ФОТО)
Баку встречает Новый год грандиозным фейерверком Победы (ФОТО)
Баку встречает Новый год грандиозным фейерверком Победы (ФОТО)
Баку встречает Новый год грандиозным фейерверком Победы (ФОТО)
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