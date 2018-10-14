Азербайджан переходит на новую систему идентификации граждан

14 октября 2018 10:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До конца года в Азербайджане ожидается полный переход на систему идентификации граждан по индивидуальному идентификационному номеру (FIN), сказал Trend источник близкий к проекту.

По словам собеседника агентства, в новых удостоверениях для FIN-кода граждан отведена отдельная графа.

"Что же даст переход на систему идентификации по FIN-коду? Например, если сегодня, чтобы получить информацию о выписанном штрафе за нарушение правил дорожного движения, необходимо указать номер и серию водительского удостоверения, то в ближайшем будущем получить эти сведения можно будет посредством FIN-кода. Это касается не только штрафов ПДД. Получить информацию можно будет и по другим направлениям, так как многие ведомства перейдут на новую систему идентификации", - сказал источник.

Например, по словам источника, система позволит получить информацию о том, сколько квартир зарегистрировано на имя физического лица и ему больше не потребуется при оплате коммунальных услуг каждый раз вводить абонентские коды.

"Посредством FIN -кода гражданин сможет видеть эти данные в одном окне и производить оплату в один клик", - сказал источник.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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