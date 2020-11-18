Экономический и инвестиционный потенциал освобожденных территорий Азербайджана демонстрируется на международной выставке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На стенде "Karabakh is Azerbaijan", на открывшейся сегодня в Стамбуле выставке MUSIAD Expo 2020, демонстрируется экономический и инвестиционный потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), хотя Азербайджан неоднократно участвовал в международных выставках в разных странах, он впервые участвует в международной выставке в дружественной и братской Турции под победным лозунгом "Karabakh is Azerbaijan".

Стенд "Karabakh is Azerbaijan", организованный Агентством развития малого и среднего бизнеса при министерстве экономики, создан в форме мечети "Юхары Гёвхар-Ага" в Шуше.

На стенде "Karabakh is Azerbaijan" представлены фото и видеоматериалы, отражающие культурное наследие, экономические и инвестиционные возможности освобожденных районов, а также предоставляется информация о промышленном потенциале и конкурентоспособной продукции нашей страны. На стенде представлена информация об около 20 азербайджанских компаниях, в основном промышленного профиля (добыча, строительство, электроэнергия, транспорт и коммуникации, автомобильная промышленность, фармацевтика, промышленные парки и их резиденты), демонстрируются, отражающие культурное наследие, и ремесленные образцы Карабаха - ковры, калагаи и другое.

Подходящие к стенду Азербайджана посетители, бизнесмены и инвесторы знакомятся с богатыми природными ресурсами, туристическим потенциалом и культурным наследием наших освобожденных территорий, сообщается, что в масштабных строительных и реставрационных работах, которые азербайджанское государство проведет на этих территориях, могут принять участие также инвесторы из Турции и других стран.

Стенд "Карабах - Азербайджан" вызывает интерес у посетителей выставки. Сегодня азербайджанский стенд посетили также официальные лица Турции.

Отметим, что MUSIAD Expo 2020 организована Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MUSIAD). На выставке, которая продлится до 21 ноября, представлена ​​продукция компаний из более чем 80 стран мира.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)