Азербайджан обсудил с ACWA Power опреснение морской воды (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсудил с ACWA Power опреснение морской воды.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"Мы были рады встретиться с Марко Арчелли, генеральным директором ACWA Power.

В ходе встречи мы обменялись мнениями по вопросам повестки дня сотрудничества, проекту опреснения морской воды в Азербайджане, обмену опытом и потенциальными совместными инициативами в области устойчивых энергетических решений", - отмечается в публикации министра.

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