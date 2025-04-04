Импорт газа из Азербайджана позволит обеспечить энергопотребности Молдовы - министр

БАКУ /Trend/ - Устойчивая диверсификация источников снабжения, в том числе импорт из Азербайджана, позволит обеспечить энергетические потребности Молдовы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету во время выступления на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии.

По его словам, Молдова играет важную роль в инициативе Южного газового коридора.

"Мы первая страна, которая коммерчески использует газовый интерконнектор Греция-Болгария. Природный газ по-прежнему будет играть важную роль в энергетической структуре Молдовы. Это расширит наши возможности в области возобновляемой энергии. Поэтому мы хотели бы, чтобы вертикальный коридор развивался. Это также является ключевым проектом для будущего энергетики Молдовы.

Молдова полностью привержена инициативе Южного газового коридора. Мы также привержены общим интересам, таким как энергетическая безопасность, устойчивость и интеграция рынка. Вместе мы сможем преодолевать трудности, создавать новые возможности и обеспечивать более безопасное и процветающее энергетическое будущее для всех нас", - сказал он.

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